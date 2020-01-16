Son Dakika › Güncel › Alanya'da yerleşik İranlılar, düşen Ukrayna uçağındakiler için yas tuttu - Son Dakika
Alanya'da yerleşik İranlılar, düşen Ukrayna uçağındakiler için yas tuttu
6 saat önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir grup İranlı, ülkelerinde düşen Ukrayna uçağında yaşamını yitirenler için mum yakıp, yas tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:16 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir grup İranlı, ülkelerinde düşen Ukrayna uçağında yaşamını yitirenler için mum yakıp, yas tuttu.
Alanya'da yaşayan bir grup İranlı, ülkelerinde düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında yaşamını yitirenler için çiçek bırakıp, mum yaktı. 100'e yakın İran vatandaşı Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek, kazada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu alana çiçekler bıraktı. İranlılar, hayatını kaybedenler için mum yakarak yas tuttu.
Son Dakika Kayıp Gülistan'ın ablası, kardeşinin eski erkek arkadaşını işaret etti: O biliyordur İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş