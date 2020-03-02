Alanya'da yerleşik yabancı çiftin bebeği Alicia'nın tedavisi sürüyor - Son Dakika

Alanya'da yerleşik yabancı çiftin bebeği Alicia'nın tedavisi sürüyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38) çiftinin erken dünyaya gelen bebekleri Alicia'nın tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Kızlarının tedavi süreci ve masrafları konusunda kendilerine destek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden aile, Alanya'da yaşamaya devam etmek istediklerini belirterek, "Kesinlikle burada kalacağız" dedi.

Mayıs 2019'da Alanya'ya yerleşen yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt ve Norveçli Ted Nyquist çiftinin 17 Ocak'ta kız bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede 28 haftalık olarak 910 gram doğan ve bu nedenle yoğun bakıma alınan Alicia'nın masrafları, çiftin sigortasının Türkiye 'de geçerli olmaması sebebiyle günlük 1500 TL'yi buldu. Aile çareyi, İsveç ve Türkiye'deki arkadaşlarının yardımıyla sosyal medya üzerinden Alicia için bir yardım kampanya başlatmakta buldu. Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan kampanya ve Demirören Haber Ajansı'nın yaptığı haberler, yetkilileri harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı da devreye girerek, Alicia için aileyle irtibata geçildi. Bakanlığın devreye girmesi sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen minik Alicia, burada tedaviye alındı. Erken doğum nedeniyle bir de beyin kanaması geçiren Alicia'nın durumu şu anda oldukça iyi. Kızlarının tedavi sürecinde kendilerine destek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AÜ Hastanesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Teşkilat Başkanı Özer Eken'e ve kampanyaya katılan vatandaşlara teşekkür eden çift, kızlarının şimdiki durumu hakkında da gazetecilere bilgi verdi.

'SAĞLIK BAKANI DEVREYE GİRDİ'

Süreci anlatan baba Ted Nyquist, "17 Ocak'ta çocuğun kontrolü amaçlı hastaneye gittik. Oradan da bizi Antalya 'ya sevk ettiler. Doğumu orada gerçekleştirdik. 28'inci haftada erken doğum oldu ve özel hastanede yattık. Tabi özel hastanede yatmanın da bir maliyeti var. Dolayısıyla burada ve İsveç'te yaşayan arkadaşlar bize yardım etmek için sosyal medyada bir yardım kampanyası başlattı. Bu kampanya gittikçe büyüdü, 1500 kişiye ulaştı. İsveç'te yaşayan gazeteci bir arkadaşımız konuyu ele aldı. Daha sonra bu durum bakanlığa yansıdı. Sağlık Bakanı devreye girdi. Sağlık Bakanının yardımıyla çocuğu özel hastaneden üniversite hastanesine sevk ettirdik. Şu an orada tedavi görüyor. Çok yardımcı oldular, sağlık bakanı, Milletvekili Abdullah Ağrılı çok yardımcı oldu. Hastanenin genel sekreteri Ali Serinoğlu çok yardımcı oldu. İsveç'te UİD Başkanı Özer Eken o da bize çok yardımcı oldu. Hepsine buradan çok teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

'KESİNLİKLE BURADA YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bebeğin durumuyla ilgili bilgi veren anne Ida Svarvarefelt de "Geçen hafta durumu biraz kötüydü. Biraz kan değerlerinde düşüklük vardı. Normal şartlarda yine de iyi. Bir beyin kanaması geçirdi" diye konuştu. Mayıs 2019'dan beri ilçede yaşayan çift, Alanya'da yaşamaya devam etmek istediklerini belirterek, "Kesinlikle burada kalacağız" dedi.

'EN BAŞTAN BERİ TÜRKİYE'DE DOĞMASINI İSTEDİK'

Çocuğu kendi ülkelerinde doğurma fikrini hiç düşünüp düşünmedikleriyle ilgili soruya ise anne Ida Svarvarefelt, "Baştan beri Türkiye'de olmasını istiyorduk. Güvendiğimiz, iyi bir doktor bulduk. Durumun böyle olacağı tabii ki hiç aklımızın ucundan geçmedi" diye yanıtladı.