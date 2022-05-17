Alanya'da yerleşik yaşayan Norveçliler, milli bayramlarını yürüyüşle kutladı - Son Dakika
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Alanya'da yerleşik yaşayan Norveçliler, milli bayramlarını yürüyüşle kutladı

17.05.2022 20:00
Alanya'da yerleşik yaşayan Norveçliler, milli bayramlarını yürüyüşle kutladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Norveçliler, milli bayramları "17 Mayıs Norveç Anayasa Günü" nedeniyle kutlama programı düzenledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Norveçliler, milli bayramları "17 Mayıs Norveç Anayasa Günü" nedeniyle kutlama programı düzenledi.

Alanya Norveç Fahri Konsolosluğunun Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlendiği 17 Mayıs Norveç Anayasa Günü kutlamaları Atatürk Anıtı'nda törenle başladı.

Norveç bayrakları taşıyan yaklaşık 500 kişilik grup, renkli görüntüler oluşturdu. Norveç Milli Marşı'nın okunmasının ardından yapılan konuşmaların ardından Şelale meydanına kadar yürüyen Norveçlilere, çevredeki diğer turistler ve esnaf da alkış tutarak destek verdi.

Meydanda yapılan halk oyunları ve çocuk yarışlarının ardından grup dağıldı.

Grup adına gazetecilere konuşan Norveç Kilisesi Papazı Carina Möller, 17 Mayıs Ulusal Norveç Anayasa Günü'nü Alanya'da yaşayan vatandaşlarıyla kutlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bu imkanı kendilerine sağlayan tüm resmi makamlara teşekkür eden Möller, "Aynı zamanda Norveç Fahri Konsolosluğu'na da işbirliği için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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