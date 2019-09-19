Son Dakika Haberleri: Alanya'da yerleşim yerine yakın noktada çalı yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alanya'da yerleşim yerine yakın noktada çalı yangını

2 saat önce

Alanya'da yerleşim yerine yakın noktada çalı yangını Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldüANTALYA -Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan çalı yangını paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alanya'da yerleşim yerine yakın noktada çalı yangını

Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan çalı yangını paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 12.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi'ndeki civarından çok sayıda evlerin bulunduğu çalılık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Sigara izmaritinden olacağı tahmin edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Alanya'da yerleşim yerine yakın noktada çalı yangını

Antalya, İtfaiye, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tuzla'da yanan polyester fabrikasının sahiplerinden açıklama geldi
Tuzla'da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi Otobüs şoföründen yaşlı adama darp iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:58:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da yerleşim yerine yakın noktada çalı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]