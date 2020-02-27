Alanya'da yeşil alanlar renklendiriliyor - Son Dakika
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Alanya'da yeşil alanlar renklendiriliyor

6 saat önce

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli yerlerindeki yeşil alanlara dikilen lale, nergis ve sümbül soğanları çiçek açmaya başladı.

Alanya'da yeşil alanlar renklendiriliyor, System.String[]

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli yerlerindeki yeşil alanlara dikilen lale, nergis ve sümbül soğanları çiçek açmaya başladı.


Kış aylarında dikimleri yapılan lale, nergis ve sümbül soğanlarının çiçek açmasıyla şehrin parkları, refüjleri ve yeşil alanları renk cümbüşüne dönüştü. Vatandaşların ve turistlerin hem gezinti hem de fotoğraf çekmek için yoğun ilgi gösterdiği yeşil alanlar, bu yıl yine anılardaki yerini aldı.


Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, "Soğanlı bitkiler, geçmişten günümüze kültürümüzün bir parçası olmaya devam ediyor. Bu sebeple Şehrimizin birçok yerindeki yeşil alanlarda her yıl peyzaj uygulamalarında soğanlı bitkileri kullanıyoruz. Bahar aylarında açan soğanlı çiçekler ile şehrimizin görselliği adeta bir çiçek festivali gibi ilgi görüyor" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:33 Kaynak: İHA
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