Son Dakika Haberleri: Alanya'da Yılbaşı Öncesi 2 Bin Adet Kaçak ve Sahte İçki Ele Geçirildi

Alanya'da Yılbaşı Öncesi 2 Bin Adet Kaçak ve Sahte İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan çeşitli markalarda 2 bin 884 kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya'da Yılbaşı Öncesi 2 Bin Adet Kaçak ve Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan çeşitli markalarda 2 bin 884 kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Büyükhasbahçe Mahallesi Köşkyolu Caddesi üzerindeki bir depoda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda kaçak ve sahte içki olduğunun bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, belirlenen adresteki Okan O.'ya ait depoya operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli marka ve ebatlarda toplam 2 bin 884 kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili Okan O. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Okan O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:17 Kaynak: İHA

Polis, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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