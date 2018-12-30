Son Dakika Haberleri: Alanya'da Yılbaşı Öncesi Huzur Operasyonu

Alanya'da Yılbaşı Öncesi Huzur Operasyonu

33 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı öncesi 'Huzur ve Güven' uygulaması kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yaptı.

Alanya'da Yılbaşı Öncesi Huzur Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı öncesi 'Huzur ve Güven' uygulaması kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yaptı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi vatandaşın huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suçun önlenmesi amacıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Alanya genelinde dün saat 09.00-12.00, 18.00-20.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamaya 4 ayrı ekiple 72 personel katıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Çocuk Şube, Çevik Kuvvet ve Yunus ekipleri, ilçe merkezindeki işlek caddeler, kafeterya, internet kafe, kahvehane, Denetim yapılan bölgelerinde 30 ekip görev aldı.

Eğlence mekanlarındaki içkiler tek tek kontrol edildi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık, Narkotik, TEM, Trafik ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla gece kulüpleri, disko ve bar gibi önceden belirlenen noktalarda huzur operasyonu düzenledi. Eğlence merkezlerindeki içkiler tek tek kontrol edilirken, 338 kişi kimlik sorgusunun yanı sıra Genel Bilgi Taramasından da (GBT) geçirdi. Yapılan uygulamada toplam 338 kişi GBT sorgusundan geçerken 1 kişi tehdit suçundan arandığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınarak Asayiş Büro İnfaz ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli araçlar durduruldu

Ayrıca ekiplerin yaptığı trafik uygulamasında 22 araç sorgulandı, 3 araç ise araca toplam bin 707 TL para cezası kesildi. Uygulama 1 araçta trafikten men edilirken, çalıntı bir motosiklet ise tespit edilerek yakalandı. Yapılan denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, yaklaşan yılbaşı nedeniyle benzer uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Huzur, 3. Sayfa
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