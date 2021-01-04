Alanya'da yılın ilk günlerinde deniz keyfi - Son Dakika

Alanya'da yılın ilk günlerinde deniz keyfi

04.01.2021 17:56
Alanya'da yılın ilk günlerinde deniz keyfi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 4 gün boyunca evde kalan aileler, yılın ilk günlerinde sahillere akın etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 4 gün boyunca evde kalan aileler, yılın ilk günlerinde sahillere akın etti. Aileleri ile birlikte İncekum Plajına gelen vatandaşlar denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarttı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 4 gün boyunca eve kapanan aileler, yeni yılın ilk günlerinde İncekum plajına giderek denizin ve güneşin tadını çıkarttı. Adeta yazdan kalma bir havanın yaşandığı 2021 ilk günlerinde, çocuklar saatlerce denize girerek aileleriyle hoşça vakit geçirdi. - ANTALYA

Alanya'da yılın ilk günlerinde deniz keyfi
Alanya'da yılın ilk günlerinde deniz keyfi
Alanya'da yılın ilk günlerinde deniz keyfi
Alanya'da yılın ilk günlerinde deniz keyfi

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya'da yılın ilk günlerinde deniz keyfi - Son Dakika


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