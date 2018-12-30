Son Dakika Haberleri: Alanya'da Yılın Son Günlerinde Deniz Keyfi

Alanya'da Yılın Son Günlerinde Deniz Keyfi

21 dakika önce

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Antalya'nın Alanya ilçesinde Aralık ayının son günlerinde tatilciler denize girip güneşlendi.

Alanya'da Yılın Son Günlerinde Deniz Keyfi, System.String[]
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Antalya'nın Alanya ilçesinde Aralık ayının son günlerinde tatilciler denize girip güneşlendi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olduğu ilçede yerli ve yabancı turistler güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Aralık ayının son günleri olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen turistler, Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini yaşadı. Yerli halkın çoğunluğu ise güneşli havayı sahil kenarlarında balık tutarak değerlendirdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okuyup güneşlendi. Sahilde yürüyen çiftler ve oyun oynanan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Alanya sanki bambaşka bir dünya"

Güneşli havayı fırsat bilerek deniz keyfi yapan Hasan Büyüktopal, su sıcaklığının mükemmel olduğunu söyledi. Büyüktopal, "Alanya'da yaşıyorum ve neredeyse her gün denize giriyorum. Deniz sıcaklığı da İstanbul ve Giresun'a göre neredeyse Haziran sıcaklığı gibi, sanıyorum 18 derecelerde seyrediyor. Alanya'nın havası yaz gibi, güneşleniyorum, kitap okuyorum ve deniz keyfi yapıyorum. Alanya sanki bambaşka bir dünya" dedi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, ilçede Salı gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Çarşamba günü yağışın etkili olmasının beklendiği kaydedildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:27 Kaynak: İHA

Güneşli, Aralık, Alanya, Güncel
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