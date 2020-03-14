Alanya'da yol verme kavgası kanlı bitti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da yol verme kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Alanya'da yol verme kavgası kanlı bitti

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin yol verme tartışması tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Alanya'da yol verme kavgası kanlı bitti, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin yol verme tartışması tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla bacağından yaralanırken, diğer kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, saat 13.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.A ve S.Y. isimli iki sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada S.A. elindeki bıçağı savururken S.Y. ise üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun S.Y.'nin bacağına isabet ederek yaralandı. Olaya şahit olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.


Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denetimli serbestlik hükümlüsü kadın, akrabasıyla tartışıp sinirini emanet kamyonetten çıkardı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracından inen adam, köprüden atlayarak intihar etti Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:56:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da yol verme kavgası kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]