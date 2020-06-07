Alanya'da yol yapımı için dökülen zifte yapışan oğlak kurtarıldı - Son Dakika

Yol yapımı için dökülen zifte yapışarak yerde yatar şekilde duran oğlağı gören civardaki vatandaşlar hayvanı kurtarmak için harekete geçti.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde yol yapımı için dökülen zifte yapışarak mahsur kalan oğlak vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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