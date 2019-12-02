Son Dakika Haberleri: Alanya'da yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Alanya'da yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Alanya'da yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.


Kaza, Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mahmutlar Mahallesi'ne seyir halinde olan Sadık G. (25), idaresindeki plakasız motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Sadık G. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Sadık G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ANTALYA

Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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