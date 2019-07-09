Son Dakika Haberleri: Alanya'da yolun karşısına geçmek isteyen Rus turist canından oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alanya'da yolun karşısına geçmek isteyen Rus turist canından oldu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tur otobüsünün çarptığı Rus uyruklu erkek turist yaşamını yitirdi.

Alanya'da yolun karşısına geçmek isteyen Rus turist canından oldu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tur otobüsünün çarptığı Rus uyruklu erkek turist yaşamını yitirdi.

Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Y.'nin kullandığı 51 AAP 822 plakalı tur otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Rus uyruklu Sergei Demchenko'ya (37) çarptı. Yola savrulan Demchenko ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Rus turisttin yaşamını yitirdiği belirledi. Demchenko'nun cesedi incelemelerin ardından otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın ardından otobüsün Murat Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:42 Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, turist, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selfie çekmek isteyen Rus genç, 25 bin voltluk elektriğe kapıldı Genç kıza ormanda işkence yapan sanıkların savunması "pes" dedirtti: Sadece dövdük İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:14:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da yolun karşısına geçmek isteyen Rus turist canından oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]