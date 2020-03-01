Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü - Son Dakika

Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi, İdlib'de şehit olan askerler için yürüdü.

Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi, İdlib'de şehit olan askerler için yürüdü.

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak için aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Türk bayrakları ve pankartlarla anıtta toplanan kalabalık adına konuşma yapan Tunahan Yalım, toplanma ve yürüyüş nedenlerini anlattı.

'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

İdlib'de şehit düşen 36 asker ve Mehmetçiğe destek olmak için bir araya geldiklerini söyleten Yalım, "Maalesef 36 vatan evladı şehit düşmüştür. Dış mihraklar yapmıştır. Bu duruma çok üzgünüz ve kinimiz çok yüksek, bu nedenle Alanya'da taraftarlar grubu olarak yürüyüş kararı aldık. Şehitlerimizin anısına, biz bu milletin ve devletin yanında olduğumuzu belirterek, onları asla unutmayacağımızı göstermek için buradayız" dedi.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Yapılan konuşmanın ardından toplanan kalabalık, 1 dakikalık saygı duruşundu bulunarak İstiklal Marşı okudu. Şehitler için bir araya gelen kişiler, ellerinde Türk bayrağı ve pankartlarla İskele Caddesi üzerinden başlayarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar' sloganlarıyla yürüdü. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından başlangıç noktasına gelen kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.


Alanya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam
Esed Rejimi'ne ait tank ve zırhlı araç konvoyu SİHA'lar tarafından imha edildi Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 03:17:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]