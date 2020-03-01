Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

27 dakika önce

Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdüANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi, İdlib'de şehit olan askerler için yürüdü.

Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi, İdlib'de şehit olan askerler için yürüdü.

Suriye'nin İdlib kentinde, Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak için aralarında taraftar gruplarının da bulunduğu yaklaşık bin kişi Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Türk bayrakları ve pankartlarla anıtta toplanan kalabalık adına konuşma yapan Tunahan Yalım, toplanma ve yürüyüş nedenlerini anlattı.

'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

İdlib'de şehit düşen 36 asker ve Mehmetçiğe destek olmak için bir araya geldiklerini söyleten Yalım, "Maalesef 36 vatan evladı şehit düşmüştür. Dış mihraklar yapmıştır. Bu duruma çok üzgünüz ve kinimiz çok yüksek, bu nedenle Alanya'da taraftarlar grubu olarak yürüyüş kararı aldık. Şehitlerimizin anısına, biz bu milletin ve devletin yanında olduğumuzu belirterek, onları asla unutmayacağımızı göstermek için buradayız? dedi.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Yapılan konuşmanın ardından toplanan kalabalık, 1 dakikalık saygı duruşundu bulunarak İstiklal Marşı okudu. Şehitler için bir araya gelen kişiler, ellerinde Türk bayrağı ve pankartlarla İskele Caddesi üzerinden başlayarak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar' sloganlarıyla yürüdü. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından başlangıç noktasına gelen kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Alanya'da yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

Alanya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:14 Kaynak: DHA
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