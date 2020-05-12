Alanya'da zehirlenen 2'si yavru 4 köpek öldü - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2'si yavru 4 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

Kestel Mahallesi Baraj Caddesi'nde oturanlar, bu gece sahur vakti uyandıklarında, bir süredir besledikleri sokak köpeklerini hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede zehirlendiği anlaşılan 2'si yavru, 4 köpek veterinere götürüldü. Burada yapılan kontrollerde köpeklerin öldüğü belirlendi.Duruma tepki gösteren vatandaşlar köpekleri zehirleyenlerin bulunması için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.