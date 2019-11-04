Alanya'da zincir market hırsızı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir zincir marketten 150 lira değerinde salam, sosis ve kıyma çaldığı iddia edilen İran uyruklu turist, jandarma tarafından yakalandı.



Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir market zincirinde meydana geldi. İş yeri çalışanları kasada 150 lira açık çıkınca güvenlik kameralarını inceledi. Yaptıkları incelemelerde bir şüphelinin salam, sosis ve kıymayı alarak marketten hızla uzaklaştığı tespit edildi. Bunun üzerine iş yeri çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde hırsızlık şüphelisinin İran uyruklu Alihosse C. (51) olduğunu belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli Alihosse C.'yi Tosmur Mahallesi'nde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA