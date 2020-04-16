Alanya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.Alanya'nın Kızlar Pınarı Mahallesi Asri Mezarlık Caddesi'nde zincirleme kaza meydana geldi. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu iddia edilen bir araç, kırmızı ışıkta bekleyen07 UZ 066 plakalı araca, ardından 07 ACT 348 plakalı araca, sonra da 07 NZS 07 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar polis ekipleri tarafından çekildi.