Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

23.07.2022 17:30
Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Gözübüyük Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işletme personeli müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.

Yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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