Zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işletme personeli müdahale etti.

Gözübüyük Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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