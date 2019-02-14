Son Dakika Haberleri: Alanya Dağ Bisikleti Heyecanı

Alanya Dağ Bisikleti Heyecanı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Alanya Dağ Bisikleti Yarışı 70 sporcunun katılımıyla başladı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Alanya Dağ Bisikleti Yarışı 70 sporcunun katılımıyla başladı.

Alanya İncekum Orman Araştırma İstasyonu'nda başlayan Alanya Dağ Bisikleti Yarışları 17 Şubat Pazar günü sona erecek yarışların 4.2 kilometre olan UCI Dağ Bisikleti Zamana Karşı Yarışı yapıldı. Genç kadınlarda birinci Sevim Gerçek, ikinci Dilara Şahin ve üçüncü Sırmanur Aydın oldu. Master 30 yaş kategorisinde birinci Nicole Rasvan Juganaru, ikinci Mustafa Şirin ve üçüncü Akın Kılıç oldu. Artı 40 yaş kategorisinde birinci Barış Ünlü oldu.

Elit kadılarda birinci Iryna Popova, ikinci Viktoria Kırsanova ve üçüncü Darya Alexeeva oldu. Elite erkeklerde ise birinci Dimitrios Antoniadis, ikinci Volodymyr Kozlovskyy ve üçüncü Sergey Nikolaev oldu. Derece giren sporculara ödüllerini yarış organizatörleri ve hakemleri verdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:34 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Spor
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