Alanya'daki 2 uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı (2) - Son Dakika

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ünün işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Y.T. serbest bırakılırken, Ü.A., A.D. ve E.D. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.