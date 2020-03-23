Alanya'daki 65 yaş ve üstü yabancılar da unutulmadı - Son Dakika
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Alanya'daki 65 yaş ve üstü yabancılar da unutulmadı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkışları sınırlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet götürmek için polis, jandarma ve belediye personelinden oluşan "ihtiyaç karşılama" ekipleri, ilçedeki yerleşik yabancılara da...

Alanya'daki 65 yaş ve üstü yabancılar da unutulmadı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkışları sınırlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet götürmek için polis, jandarma ve belediye personelinden oluşan "ihtiyaç karşılama" ekipleri, ilçedeki yerleşik yabancılara da hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan söz konusu genelge, Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancılara da tebliğ edildi.

Vatandaşların mağdur olmaması için ilçede kurulan "ihtiyaç karşılama" ekipleri, temel ihtiyaçları için 112 Acil Çağrı Merkezini arayan ilçedeki yerleşik yabancılara da hizmet veriyor. Polis, jandarma ve belediye personelinden oluşan ekipler, aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik ediyor, ardından evlere gidip teslim ediyor.

Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan yerleşik yabancıların koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirildiğini ifade etti.

Karaoğlu, "Yaşları 65 üzerinde olan ilçedeki yabancılara sokağa çıkmamalarını ve neler yapmaları gerektiğini farklı dillerde aktardık. Talep edenlerin zorunlu market ihtiyaçları da belirlenen ekipler tarafından yapılıyor." diye konuştu.

Öte yandan, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp'in de katılımıyla toplanan Alanya Kent Konseyinde alınan karar gereği, ilçedeki 48 market sahibi, evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların tüm ihtiyaçlarını adreslerine kadar ulaştıracak.

Jandarma, Antalya, Alanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:42 Kaynak: AA

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