Alanya'daki çok sayıda kaplumbağanın telef edilmesi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesindeki mezarlıkta çok sayıda kaplumbağanın ölü bulunması olayına ilişkin polis ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.

Saray Mahallesi Damlataş Sahil Mezarlığı'nda yaşayan 15 kaplumbağanın, taşla vurularak kabuklarının kırılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için harekete geçti.

Mezarlığa giden Veteriner Hekim Osman Aydın, hayatta kalan yaralı 4 kaplumbağayı kliniğine götürdü.

Klinikte kaplumbağalara ilk müdahaleyi yapan Aydın, "Hayatta olan kaplumbağaların öncelikle yaralarını temizledik. Daha sonra doku onarımını hızlandırması amacıyla ozon terapi uyguladık. Kırılan kabukları özel bir materyalle birleştirerek yapışmasını sağladık." dedi.

Aydın, kaplumbağalardan birisinin çok fazla darbe aldığı için durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.