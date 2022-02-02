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SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı - Son Dakika

SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı

02.02.2022 18:39

Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanıEngin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1'inci Etap Hasan Terzi Bisiklet Puanlı Yol Yarışları 'kriteryum? etabı gerçekleştirildi.

Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1'inci Etap Hasan Terzi Bisiklet Puanlı Yol Yarışları 'kriteryum? etabı gerçekleştirildi.

Yarışların elit erkekler kategorisinde 1'inci Samet Bulut, 2'nci Mehmet Kanat, 3'üncü Süleyman Uğurcu oldu. Kadınlarda Azize Bekar 1'inciliği, Sevim Gerçek 2'nciliği, Mehlika Elmalı da 3'üncülüğü elde etti.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA SPORUN BAŞKENTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın sporun başkenti olduğunu ifade etti. Tüm sporların Alanya'da yapılabilecek düzeye geldiğini anlatan Yücel, "Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun sezonun ilk organizasyonunu Alanya'da yapması bizi son derece mutlu etti ve bölge halkında mutluluk, memnuniyet uyandırdı " dedi. Bu tür organizasyonlarda çıtayı daha da yükselteceklerini dile getiren Yücel, spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

MÜFTÜOĞLU: TABANA YAYMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya'nın bisiklet yarışlarına sahip çıktığını söyledi. Bisiklet yarışlarını tabana yaymaya büyük önem verdiklerini anlatan Müftüoğlu, "Bu yüzden de ilk defa 9 yaş altına indik. Hem tabandan hem elitlerden 3 gün boyunca sporcularımız çok güzel bir yarış ortaya koydu. Bu vesileyle önümüzdeki 3 yıl daha Türk bisikletini olimpiyatlara ve dünyaya taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı
SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı
SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı
SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı
SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı
SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı
SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı
SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı
SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Alanya'da Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı - Son Dakika


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