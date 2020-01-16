Alanya'daki İranlılar Tahran'da düşen uçakta hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev 'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Yaklaşık 100 kişilik grup daha sonra sessizce dağıldı.

İlçedeki Atatürk Anıtı önünde toplanan İran vatandaşları, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu alana çiçek ve yaktıkları mumları koydu.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde yaşayan İranlılar, Tahran 'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kayıp Gülistan'ın ablası, kardeşinin eski erkek arkadaşını işaret etti: O biliyordur

İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz