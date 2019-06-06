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Alanya'daki kardeş cinayeti

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kardeşini silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kardeşini silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kardeşi Mehmet Ali B'yi (36) tabancayla öldürdükten kaçan Deniz B'nin (55) Side'de bir evde olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, eve düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çevre yolunda 29 Mayıs'ta Deniz B, kardeşi Mehmet Ali B. ile miras paylaşımı nedeniyle tartışmış, çıkan kavgada tabancayla vurulan Mehmet Ali B, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı, olay yerinden kaçmıştı. İki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, miras paylaşımı nedeniyle yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:29 Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel
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