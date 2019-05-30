Son Dakika Haberleri: Alanya'daki kardeş cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Alanya'daki kardeş cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı

8 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün iki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, miras paylaşımı nedeniyle yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alanya'daki kardeş cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün iki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, miras paylaşımı nedeniyle yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay yeri yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletiyle yol kenarında duran ağabeyi Deniz B'nin (55) yanına, Mehmet Ali B'nin (36) otomobiliyle yaklaşması, ikilinin tartışması ve Deniz B'nin tabancayla kardeşine ateş etmesi yer alıyor.
Kayıtların devamında otomobiline binerek kaçmaya çalışan Mehmet Ali B'nin, aracını ağabeyinin üzerine sürdüğü ve otomobilden yaralı halde indiği görülüyor.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çevre yolunda dün Deniz B, kardeşi Mehmet Ali B. ile miras paylaşımı nedeniyle tartışmış, çıkan kavgada tabancayla vurulan Mehmet Ali B, kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı, olay yerinden kaçmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:57 Kaynak: AA
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