Alanya'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada Murat Çetin (64) yaşamını yitirdi, oğlu Hasan Çetin (41) yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin istikametine seyir halindeki Hasan Çetin'in kullandığı 07 HGZ 84 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan sürücü Hasan Çetin ile araçta sıkışan babası Murat Çetin yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan babayla yola savrulan oğlu, çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Murat Çetin, bu sabah yaşamını yitirdi. Özel bir hastaneye götürülen Hasan Çetin'in ise tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu kaydedildi. Mevlüt Çetin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.