Alanya'daki mezarlıklarda kapsamlı temizlik - Son Dakika
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Alanya'daki mezarlıklarda kapsamlı temizlik

6 saat önce

Alanya'daki mezarlıklarda yoğun bir çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, 86 personelle parke ve temizlik çalışması yapıyor.

Alanya'daki mezarlıklarda kapsamlı temizlik, System.String[]

Alanya'daki mezarlıklarda yoğun bir çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, 86 personelle parke ve temizlik çalışması yapıyor. Alanya genelinde toplam 69 mezarlıkta 635 dönümlük alan temizlendi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi mezarlıklardaki temizlik ve bakım çalışmalarını 7 gruptan oluşan 86 kişilik ekiple yürütüyor. Alanya'da 92 mahallede bulunan toplam 175 mezarlığı kapsayan çalışma ile maki grupları, dikenli çalı ve otlar nedeniyle girilmesi mümkün olmayan mezarlıklar ziyaret edilebilir hale getiriliyor. Son iki buçuk ay içinde Alanya genelinde 36 mahallede toplam 69 mezarlıkta çalışma tamamlandı. 69 mezarlıkta toplam 635 dönümlük alan temizlenerek, ziyaret edilebilir hale getirildi.


Diğer yandan vatandaşların yoğun olarak gittiği büyük mezarlıklarda yürüyüş yolları ve namazgahların altı parke ile kaplanıyor. Ekipler, Soğukpınar, Alara, Türkler, Gümüşgöze ve Emişbeleni ve Gözübüyük mahallesi mezarlıklarından sonra Dinek Belediye Mezarlığı'nda parke çalışmalarını tamamladı. Mahmutlar Cücenler Mezarlığı'nda ise parke çalışmasına başlandı. Bunun yanı sıra duvarı yıkılan ve tabelaları eskiyen mezarlıklarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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