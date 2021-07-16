Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizli 'den Mersin 'deki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için giden S.Ç. idaresindeki 20 K 7560 plakalı arazi aracı, Okurcalar Mahallesi'nde A.Ç. yönetimindeki 07 AIE 860 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde orman işletme müdürlüğüne ait arazi aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Alanya'daki orman yangınına müdahaleye gidin arazi aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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