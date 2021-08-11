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Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı - Son Dakika

Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı

11.08.2021 17:28

Alanya'daki bir plajda 2 şahsın, Afgan bayrağını yukarı çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada görüntülerin 2018 yılına ait olduğu ve bölgede birçok ülke bayrağının daha kullanıldığı açıklandı.

Afganların Türkiye'ye doğru göç ettiği haberleri gündemdeki yerini korurken, sosyal medyada yayılan bir video büyük tepki topladı. Videoda, Alanya plajındaki 2 şahsın Afgan bayrağını yukarı çektikleri görüldü. Vatandaşlardan yoğun tepki gelmesi üzerine Antalya Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı. Valilik, görüntülerin eski olduğunu ve şahıslardan birini Türk vatandaşı olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgede diğer ülkelerin bayraklarına da yer verildiği kaydedildi.

"GÖRÜNTÜDEKİ YERİN PERSONELİ"

Antalya Valiliği'nin açıklaması şu şekilde;

''Bugün sosyal medyada çıkan Alanya'da bayrak asma ile ilgili haberlerde çıkan görüntülerdeki ilki 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir. İkinci görüntüdekiler ise görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir.''

TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI ASILDI

Diğer yandan videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Alanya Ülkü Ocakları üyeleri, bugün bayrağın asılı olduğu plaja gitti. Göndere çekilen Afganistan bayrağını indiren Ülkü Ocakları üyeleri, ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını göndere çekti.

Alanya'daki plajda Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten net yanıt: Görüldüğü gibi değil
Alanya'daki plajda Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten net yanıt: Görüldüğü gibi değil
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı

Antalya Valiliği, Alanya, Afgan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı - Son Dakika


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