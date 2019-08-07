Son Dakika Haberleri: Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi
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Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi

19 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanları taşıyan cipin 20 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren turistin Hollandalı Rudey Johannes olduğu belirlendi.

Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde safariye çıkanları taşıyan cipin 20 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren turistin Hollandalı Rudey Johannes olduğu belirlendi. Aynı kazada yaralanan 6'sı turist 10 kişinin tedavisi sürüyor.
Alanya'dan ilçenin yüksek kesimlerindeki Sapadere Kanyonu'na safariye gidenleri taşıyan Nazmi K.'nin kullandığı 07 AGZ 94 plakalı üstü açık cip, dün saat 15.00 sıralarında yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, cipte bulunanlara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
Bölgeye ulaşan ekiplerin uçurumdan çıkardığı 2'si Rus, 3'ü Hollandalı, 2'si Litvanyalı 7 turistin aralarında bulunduğu 11 yaralı, ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan turistlerden biri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren turistin Hollandalı Rudey Johannes olduğu belirlendi.
Durumu ağır olan Rus Irina Shiokov ve Faranny Bindim yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, diğer 2 ağır yaralı ise Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.


Antalya, turist, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:05 Kaynak: DHA
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