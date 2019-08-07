Son Dakika Haberleri: Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi (3)
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Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi (3)

1 saat önce

SÜRÜCÜ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, Hollandalı Rudey Johannes Kerkhof'un yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı kazada safari cipini kullanan Nazmi Kaplan, tedavisinin ardından ifadesi için jandarma tarafından karakola götürüldü.

Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi (3), System.String[]

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Hollandalı Rudey Johannes Kerkhof'un yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı kazada safari cipini kullanan Nazmi Kaplan, tedavisinin ardından ifadesi için jandarma tarafından karakola götürüldü. Burada ifade veren Kaplan daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
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