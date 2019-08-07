Alanya'daki safari cipi kazasında ölen turistin kimliği belirlendi (3)
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SÜRÜCÜ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, Hollandalı Rudey Johannes Kerkhof'un yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı kazada safari cipini kullanan Nazmi Kaplan, tedavisinin ardından ifadesi için jandarma tarafından karakola götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Hollandalı Rudey Johannes Kerkhof'un yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı kazada safari cipini kullanan Nazmi Kaplan, tedavisinin ardından ifadesi için jandarma tarafından karakola götürüldü. Burada ifade veren Kaplan daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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