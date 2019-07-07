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Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 5'i kadın 6 yaralı

1 saat önce

Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 5'i kadın 6 yaralıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi bu yıl 5. düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği'ni hortum vurması sonucu 5'i kadın 6 kişi yaralandı.

Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 5'i kadın 6 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi bu yıl 5. düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği'ni hortum vurması sonucu 5'i kadın 6 kişi yaralandı.
Alanya'nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi'nin bin 660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği'nin olduğu alana aniden hortum vurdu. Hortumda alanda kurulan bazı çadırları yerle bir olurken, ismi öğrenilemeyen 5'i kadır 6 yaralı ise çadırların altında kalarak yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ve hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü. Şenliktekiler olayın şokunu üstlerinden atamazken, yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.
Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 5'i kadın 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:49 Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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