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Alanya'daki silahlı kavga

31 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak meselesi yüzünden bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alanya'daki silahlı kavga, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak meselesi yüzünden bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alanya Toptancı Hali'nde alacak meselesi yüzünden tartıştığı Esat Barcın'ı (44) silahla yaralayan Mustafa A'nın (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Alanya ilçesinde dün çıkan tartışmada Mustafa A. yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Esat Barcın'a doğru rastgele ateş açmıştı. Bacağından ve omuzdan hafif yaralanan Esat Barcın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Mustafa A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:09 Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel
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