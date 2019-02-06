Alanya'daki Sosyal Tesisin Çevresi Asfaltla Kaplanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiği sosyal tesisin çevresindeki caddeler Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından sıcak asfaltla kaplanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiği sosyal tesisin çevresindeki caddeler Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından sıcak asfaltla kaplanıyor.



Alanya Belediyesi, kent merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiği sosyal tesisi vatandaşların sorunsuz kullanabilmeleri için çevresindeki caddelerde sıcak asfalt çalışması başlattı.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Halkımıza hizmet noktasında kurumlar arası işbirliği ve dayanışmayı her alanda sürdürüyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızın kaliteli ve sorunsuz hizmet alabilmelerini sağlamak. Büyükşehir Belediyesine Alanya halkına kazandırdıkları bu tesis için teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı

Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi

Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum

Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı