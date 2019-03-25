Alanya'daki "Torbacı" Operasyonuna 16 Tutuklama
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, yoğun güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 16'sı tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da polis ekiplerince 22 Mart
'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: AA
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