Son Dakika Haberleri: Alanya'daki uyuşturucu davasında karar
Son Dakika Güncel Haber

Alanya'daki uyuşturucu davasında karar

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında dava açılan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya'daki uyuşturucu davasında karar, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında dava açılan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Koray Erat ile avukatları katıldı.
Duruşmada, sanık avukatının cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmasının ardından sanığa söz verildi.
Tutuklu sanık Koray Erat, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Beraatimi ve tahliyemi isterim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Koray Erat'ı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekiplerce 3 Kasım 2018'de gözaltına alınan Koray Erat'ın ikametinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:14 Kaynak: AA
antalya, uyuşturucu ticareti, er, alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın fotoğraflarını tek tıkla çıplak hale getiren korkunç uygulama herkesi şaşırttı! CHP Genel Başkan Yardımcısı, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 19:13:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'daki uyuşturucu davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]