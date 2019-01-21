Son Dakika Haberleri: Alanya'daki Uyuşturucu Operasyonu

Alanya'daki Uyuşturucu Operasyonu

56 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Alanya'daki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Alanya merkezli Adana ve I·stanbul'da belirlenen adreslere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen es¸ zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliye sevk edildi.

Zanlılar Şehmuz G, Mehmet S.A, İbrahim K, Kerim D, Mutlu D, Hakan F.G, Veysi Ş, Faik M. ve Nihat T, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alanya merkezli Adana ve I·stanbul'da 17 Ocak'ta belirlenen adreslere yapılan es¸ zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alınmış, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:34 Kaynak: AA

Güncel
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