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Alanya'daki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alanya'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. ve M.A savcılıkça serbest bırakıldı. Ç.O, ise çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Alanya ve Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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