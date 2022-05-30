Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı - Son Dakika
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Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı

30.05.2022 12:19

Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı Alanya'dan çalınan panelvanı, yapılan takip sonucu Manavgat'a girişte durduran polis ekipleri, araçta bulunan şahıslardan birini yakaladı.

Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı

ANTALYA - Alanya'dan çalınan panelvanı, yapılan takip sonucu Manavgat'a girişte durduran polis ekipleri, araçta bulunan şahıslardan birini yakaladı. Aracı kullandığı belirlenen şahıs kaçarak sazlıklar arasında izini kaybettirirken, yakalanan şahıs aracı kendisinin çalmadığını, arkadaşıyla birlikte uyuşturucu almak için Antalya'ya gittiklerini söyledi.

Alanya'dan çalıntı olduğu bildirilen 07 NL 814 plakalı panelvanın, D-400 karayolunda Alanya'dan Manavgat'a giriş yaptığı bilgisi Manavgat Emniyetini harekete geçirdi. İhbar üzerine çevreyoluna çıkan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Batı Side Köprülü Kavşağında takibe aldıkları panelvanı, Hatipler Yenimahalle sınırları içerisinde durdurdu.

Aracın durdurulmasının ardından araçta yolcu koltuğunda bulunan şahıs, polisler tarafından yakalanarak kelepçelenirken, aracı kullanan şahıs ise yoğun trafik içerisinde çarpılma tehlikesini göze alarak sazlıklar arasında izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polislerin aramalarından sonuç alınamadı.

Araçta yakalanan ve adının Hüseyin D. olduğu belirlenen şüpheli, aracın çalınmasıyla kendisinin bir ilgisinin olmadığını, Musa O. isimli arkadaşının kendisini evden aldığını ve Antalya'ya uyuşturucu almaya gittiklerini söyledi. Araç ve yakalanan şüpheli, yakalandıkları yerin jandarma bölgesi olması nedeniyle cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Side Jandarma Karakolu ekiplerine teslim edildi. Jandarma karakoluna götürülen araç, Alanya'dan gelen sahibine teslim edildi. Araçta yakalanan ve suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı
Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı
Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı
Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı
Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı
Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı - Son Dakika


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