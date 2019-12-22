Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli göçmen Kıbrıs açıklarında kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli göçmen Kıbrıs açıklarında kurtarıldı - Son Dakika Dünya

Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli göçmen Kıbrıs açıklarında kurtarıldı

6 saat önce

Kıbrıs adası açıklarında kurtarılan 34 Suriyeli erkeğin Lefkoşa yakınlarındaki göçmen karşılama merkezine sevk edildiği bildirildi.

Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli göçmen Kıbrıs açıklarında kurtarıldı, System.String[]

Güney Kıbrıs emniyet birimleri Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli göçmenin kurtarıldığını duyurdu.


Yaşları 17 ile 40 arasında değişen 34 Suriyeli erkeğin önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ait sahil güvenlik eşliğinde Latsi Limanı'na getirildiği, daha sonra Lefkoşa yakınlarındaki göçmen karşılama merkezine sevk edildiği bildirildi.

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Alanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:05 
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