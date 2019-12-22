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Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli göçmen Kıbrıs açıklarında kurtarıldı
6 saat önce
Kıbrıs adası açıklarında kurtarılan 34 Suriyeli erkeğin Lefkoşa yakınlarındaki göçmen karşılama merkezine sevk edildiği bildirildi.
Güney Kıbrıs emniyet birimleri Alanya'dan denize açılan 34 Suriyeli göçmenin kurtarıldığını duyurdu.
Yaşları 17 ile 40 arasında değişen 34 Suriyeli erkeğin önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ait sahil güvenlik eşliğinde Latsi Limanı'na getirildiği, daha sonra Lefkoşa yakınlarındaki göçmen karşılama merkezine sevk edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:05
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