Alanya'dan mahallelerde eş zamanlı onarım çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya'dan mahallelerde eş zamanlı onarım çalışması - Son Dakika

Alanya'dan mahallelerde eş zamanlı onarım çalışması

6 saat önce

Alanya Belediyesi bütün mahallelerinde eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya'dan mahallelerde eş zamanlı onarım çalışması, System.String[]

Alanya Belediyesi bütün mahallelerinde eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerde yol açma, asfalt hazırlığı, yol düzenleme ve parke çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.


Çalışmalar kapsamında Mahmutseydi Bahçecik mevkiinde yol açma, Dere Mahallesi'nde istinat duvarı, Payallar Mahallesi'nde yol düzenleme, Mahmutlar Mahallesi'nde yol, Türkler, Payallar ve Konaklı Mahallesi'nde engelli yaya geçitleri, Avsallar parke, İncekum Mahallesi'nde yama, Kestel parke ile sahil caddesinde bisiklet yolu çalışmaları sürüyor.


merkezden kırsala kesintisiz güvenli ulaşım için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,"Şehrimizin 4 bir yanında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mahallelerimizin öncelikli taleplerini yerine getirirken planladığımız çalışmalarımızın da alt yapısını yapıyoruz. Bu yönde yürüttüğümüz çalışmalar, planlamalarımız ve talepler doğrultusunda devam edecek" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:32 Kaynak: İHA
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