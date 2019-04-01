Alanya'dan Süleyman Seba ve Pascal Nouma'ya da Oy Çıktı
1 saat önce
Yerel seçimlerde Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıkta Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ve eski futbolcusu Pascal Nouma'ya oy çıktı.
Yerel seçimlerde Antalya
'nın Alanya
ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıkta Beşiktaş
'ın efsane başkanı Süleyman Seba
ve eski futbolcusu Pascal Nouma
'ya oy çıktı. Muratpaşa
ilçesinde Merkez
Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta da Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK' yazarak oy kullanılmıştı.
Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta oylarını kullanmasının ardından sandıklardan ilginç bir oy pusulası daha çıktı. Muratpaşa ilçesindeki Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta bir seçmenin Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK" yazarak oy kullanılması ve oyun sandık kurulu tarafından geçersiz sayılmasının ardından ikinci vaka Alanya'da yaşandı.
Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıkta bir seçmen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP
adayı Muhittin Böcek
'e oy kullanırken Alanya Belediye Başkanlığı adayları kısmına "Tek Başkan Süleyman Seba", Belediye Meclisi oy pusulasına da "Muhtar Pascal Nouma" yazarak oyunu kullandı. Büyükşehir oyu geçerli sayılırken diğer iki oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:11 Kaynak: İHA
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