Son Dakika Haberleri: Alanya'dan Süleyman Seba ve Pascal Nouma'ya da Oy Çıktı

Alanya'dan Süleyman Seba ve Pascal Nouma'ya da Oy Çıktı

1 saat önce

Yerel seçimlerde Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıkta Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ve eski futbolcusu Pascal Nouma'ya oy çıktı.

Alanya'dan Süleyman Seba ve Pascal Nouma'ya da Oy Çıktı, System.String[]
Yerel seçimlerde Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıkta Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ve eski futbolcusu Pascal Nouma'ya oy çıktı. Muratpaşa ilçesinde Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta da Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK' yazarak oy kullanılmıştı.

Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin 5 bin 457 sandıkta oylarını kullanmasının ardından sandıklardan ilginç bir oy pusulası daha çıktı. Muratpaşa ilçesindeki Merkez Ortaokulunda 2497 nolu sandıkta bir seçmenin Büyükşehir Belediyesi adayları kısmına "BEŞİKTAŞK" yazarak oy kullanılması ve oyun sandık kurulu tarafından geçersiz sayılmasının ardından ikinci vaka Alanya'da yaşandı.

Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki 2112 numaralı sandıkta bir seçmen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP adayı Muhittin Böcek'e oy kullanırken Alanya Belediye Başkanlığı adayları kısmına "Tek Başkan Süleyman Seba", Belediye Meclisi oy pusulasına da "Muhtar Pascal Nouma" yazarak oyunu kullandı. Büyükşehir oyu geçerli sayılırken diğer iki oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:11 Kaynak: İHA

Antalya, Süleyman Seba, Pascal Nouma, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Sandıktan "BEŞİKTAŞK" Yazılı Oy Pusulası Çıktı Son Dakika! CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u Kazandık, Hayırlı Olsun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:45:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'dan Süleyman Seba ve Pascal Nouma'ya da Oy Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]