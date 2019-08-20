Son Dakika Haberleri: Alanya'dan Ukrayna'ya avokado ihracatı
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Alanya'dan Ukrayna'ya avokado ihracatı

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinden Ukrayna'ya bu yılın ilk avokado ihracatı gerçekleştirildi.

Alanya'dan Ukrayna'ya avokado ihracatı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinden Ukrayna'ya bu yılın ilk avokado ihracatı gerçekleştirildi. Bu yıl hasadı yapılan ilk avokadolardan 15 bini, Ukrayna'ya gönderildi.
Alanya'da hasat sonrası komisyoncu haline getirilen 15 bin avokado, Ukrayna'ya gönderilmek üzere paketlendi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu sezon Polonya'dan sonra Ukrayna'ya avokado ihracatı yaptıklarını söyledi. Alanya'da üretilen tropik meyvelerin başında gelen avokadonun, Ukrayna pazarında çok tutulduğunu belirten Sevilgen, "Biz Ukrayna pazarına alışığız. Ukrayna geçen yıl en iyi pazarımızdı. Bu yıl da ihracata devam ediyoruz. İlk etapta 15 bin avokado gönderiyoruz. İlerleyen günlerde yaklaşık 300 bin avokado daha göndereceğiz" dedi.
'200 MİLYON ÜRETMEMİZ GEREK'
İlçede üretilen avokadoya Libya'dan da talep olduğunu belirten Hilmi Sevilgen, "Bu sezonda hasat edilecek ürünler için Romanya, Ukrayna, Gürcistan, İsveç ve Hollanda'daki firmalarla görüşmeler yaptık. Avokado üretimimiz talebe göre yetersiz durumda. İlçede 30 milyon adet civarında olan avokado üretimi geçen yıl 40 milyona yükseldi. Talebin fazla olması Alanya avokadosunun kalitesinden kaynaklanıyor. Bu yılki hedefimiz 50 milyon adet avokado üretmek. 100 milyon avokado üretsek de yetersiz olacak, 200 milyon adet üretmemiz gerekiyor. İlçemizdeki avokado üretimini artırmak için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.
Ukrayna'ya avokado gönderen firma yetkilisi Okan Gökten, yurt dışına avokado dışında başka meyve ve sebzeleri de ihraç ettiklerini belirtti.


Ukrayna, Polonya, Alanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:09 Kaynak: DHA
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