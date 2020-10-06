Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Demirtaş-Büyükpınar- Yeşilöz yolunda asfalt çalışması yapıyor.

Alanya ilçesine bağlı Demirtaş, Büyükpınar ve Yeşilöz mahalleleri yolunda asfalt çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ASAT Genel Müdürlüğü'nün alt yapı çalışmaları sonrası bozulan Demirtaş ve Büyükpınar mahalleleri yolunda stabilize ve asfalt hazırlık çalışmalarını tamamladı. Asfalt ekipleri ise hız kesmeden sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı. Ayrıca ekipler Büyükpınar ve Yeşilöz mahalleleri grup yolunda da bozuk olan bölgeleri asfaltla kaplıyor. Toplamda 5 kilometre uzunluğundaki asfalt çalışması ile ulaşım rahatlayacak. - ANTALYA