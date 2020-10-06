Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolunda asfalt çalışması yapıyor.

Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolu asfaltlanıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Demirtaş-Büyükpınar- Yeşilöz yolunda asfalt çalışması yapıyor.

Alanya ilçesine bağlı Demirtaş, Büyükpınar ve Yeşilöz mahalleleri yolunda asfalt çalışması yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ASAT Genel Müdürlüğü'nün alt yapı çalışmaları sonrası bozulan Demirtaş ve Büyükpınar mahalleleri yolunda stabilize ve asfalt hazırlık çalışmalarını tamamladı. Asfalt ekipleri ise hız kesmeden sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı. Ayrıca ekipler Büyükpınar ve Yeşilöz mahalleleri grup yolunda da bozuk olan bölgeleri asfaltla kaplıyor. Toplamda 5 kilometre uzunluğundaki asfalt çalışması ile ulaşım rahatlayacak. - ANTALYA

Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolu asfaltlanıyor
Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolu asfaltlanıyor
Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolu asfaltlanıyor
Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolu asfaltlanıyor
Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolu asfaltlanıyor
Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yeşilöz, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya Demirtaş-Büyükpınar-Yeşilöz yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

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