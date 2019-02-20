Son Dakika Haberleri: Alanya Engelli Turizmi İçin Harekete Geçti

Alanya Engelli Turizmi İçin Harekete Geçti

1 saat önce

Alanya Beleldiyesi, Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı (European Network for Accessible Tourism) üyeliği için imza attı.

Alanya Engelli Turizmi İçin Harekete Geçti, System.String[]
Alanya Beleldiyesi, Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı (European Network for Accessible Tourism) üyeliği için imza attı.

Etik davranış kuralları ile engelli vatandaşlarla turistler için eşit hakların tanınması,, engellerin kaldırılması, bilgi birikimlerin arttırılmasıyla ilgili paydaşlarına aktarılması sağlayan ve Avrupa Komisyonunda destek verdiği Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı üyeliği için Alanya Belediyesi imza attı.

Yücel: "Turizmi erişilebilir kılmak için taahhütnamemizi imzaladık"

Adem Murat Yücel, "2019 yılı itibarı ile üyelik işlemlerimizi tamamlayıp ENAT üyeleri tarafından uluslararası kabul gören herkes için turizmi erişilebilir kılmak için taahhütnamemizi imzaladık, bu süreç artık engelli vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerimiz için daha hızlı ve emin adımlarla ilerleyecek. Bildiğiniz üzere ülkemizde tam manası ile uygulanabilir tek Engelsiz Kent Yönetmeliği sadece Alanya Belediyesi'nde bulunmaktadır, bu yönetmeliğin hükümlerine göre ilgili birimlerimiz denetimlerini sürdürmektedir. Örneğin doğru standartlarda yapılmış rampası olmayan ticari işletmeler ve konut projeleri sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Engelsiz turizmin gelişmesini için Engelsiz Kent Yönetmeliği çerçevesinde yeni otel ruhsatlarına yapılan başvurularda artık her 25 odaya karşılık en az 1 oda erişilebilir olacak şeklinde inşa edilebileceğini aktaran Yücel, her yıl engelsiz oda sayısını buna bağlı olarak engelli ziyaretçi sayısını arttıracaklarını belirtti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:09 Kaynak: İHA

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