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Alanya Gazipaşa Caddesi güzelleşti

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde bulunan ve turizm işletmelerinin yoğunlaştığı Gazipaşa Caddesi'nde peyzaj çalışması yaptı.

Alanya Gazipaşa Caddesi güzelleşti, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde bulunan ve turizm işletmelerinin yoğunlaştığı Gazipaşa Caddesi'nde peyzaj çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mahmutlar Barbaros ve Atatürk caddelerinin devamı niteliğinde olan Kargıcak Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ni Alanya'ya yakışır hale getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, yolun 860 metre uzunluğundaki ilk etabının kamulaştırma çalışmalarını geçen yıl tamamlanmış ve genişletme çalışması yapmıştı. Alt yapısı hazırlanan yol üç ay önce asfaltlanarak çift şeritli olarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Ağaç ve fidan dikildi

Son olarak Alanya Hizmet Birimi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından 650 metre uzunluğundaki refüjde peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Önce otomatik sulama sistemi kuran ekipler, ardından orta refüje toprak dolgusu yaptı. Fidanlar dikilirken, çim ve çiçeklendirme çalışmalarıyla yolda görsel bir güzelli sağlandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
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