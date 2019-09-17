Alanya-Gazipaşa sahil yolu güvenli hale geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, heyelan ve göçüklerin meydana geldiği Alanya Gazipaşa sahil yolundaki çalışmalarını tamamladı. Duvarla güçlendirme yapılan yol asfaltlanarak, daha güvenli ve konforlu hale getirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, bölgede işyeri ve evi bulunan çok sayıda vatandaşın kullandığı Alanya Gazipaşa Sahil Yolu'nun Aysultan Kadınlar Plajı mevkiinde göçük ve heyelan nedeniyle bozulan yerleri genişletti. Ekipler, heyelan olan bölgede duvarla güçlendirme yaparak, büzlerle yağmur giderleri oluşturdu. Asfaltlama çalışmaları tamamlanan yol güvenli bir şekilde hizmet vermeye başladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çamlıca Mahallesi Grup Yolu üzerinde bulunan ve dar olduğu için trafikte soruna yol açan virajı da genişletti. Viraja yağmur suyu gideri olarak büzler konuldu. Toprak kaymasını önlemek için taş duvar yapıldı. Alt yapısı tamamlanan yol ekipler tarafından asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. - ANTALYA