Son Dakika Haberleri: Alanya-Gazipaşa sahil yolu güvenli hale geldi
Son Dakika Güncel Haber

Alanya-Gazipaşa sahil yolu güvenli hale geldi

25 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, heyelan ve göçüklerin meydana geldiği Alanya Gazipaşa sahil yolundaki çalışmalarını tamamladı.

Alanya-Gazipaşa sahil yolu güvenli hale geldi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, heyelan ve göçüklerin meydana geldiği Alanya Gazipaşa sahil yolundaki çalışmalarını tamamladı. Duvarla güçlendirme yapılan yol asfaltlanarak, daha güvenli ve konforlu hale getirildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, bölgede işyeri ve evi bulunan çok sayıda vatandaşın kullandığı Alanya Gazipaşa Sahil Yolu'nun Aysultan Kadınlar Plajı mevkiinde göçük ve heyelan nedeniyle bozulan yerleri genişletti. Ekipler, heyelan olan bölgede duvarla güçlendirme yaparak, büzlerle yağmur giderleri oluşturdu. Asfaltlama çalışmaları tamamlanan yol güvenli bir şekilde hizmet vermeye başladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çamlıca Mahallesi Grup Yolu üzerinde bulunan ve dar olduğu için trafikte soruna yol açan virajı da genişletti. Viraja yağmur suyu gideri olarak büzler konuldu. Toprak kaymasını önlemek için taş duvar yapıldı. Alt yapısı tamamlanan yol ekipler tarafından asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahil Yolu, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama
Adnan Oktar'ın mağdur ettiği isim, mahkeme önünde davul zurna çaldırıp oynadı Son Dakika: Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde patlama: 24 ölü, 31 yaralı Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:24:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya-Gazipaşa sahil yolu güvenli hale geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]