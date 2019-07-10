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Alanya-Gazipaşa sahil yolunda sona gelindi

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış dönemindeki aşırı yağış sonrası heyelan ve göçüklerin meydana geldiği Alanya Gazipaşa Sahil Yolu'nun Aysultan Kadınlar Plajı mevkiinde başladığı onarım çalışmalarında sona geldi.

Alanya-Gazipaşa sahil yolunda sona gelindi, System.String[]
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış dönemindeki aşırı yağış sonrası heyelan ve göçüklerin meydana geldiği Alanya Gazipaşa Sahil Yolu'nun Aysultan Kadınlar Plajı mevkiinde başladığı onarım çalışmalarında sona geldi. Güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli olması istendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, yıllarca Alanya ile Gazipaşa ulaşımı sağlayan, bugün de bölgede işyeri ve evi bulunan çok sayıda vatandaşın kullandığı Alanya Gazipaşa Sahil Yolu'nun Aysultan Kadınlar Plajı mevkiinde göçük ve heyelan nedeniyle çalışma başlatmıştı.

Dolgu ve genişletme yapıldı

Arazinin sarp ve dik olması nedeniyle sürekli bozulan yolda sorunun ortadan kaldırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun bir çalışma yapıyor. Heyelan olan bölge kayalarla dolduruldu ve taş duvar örüldü. Duvarın içine ise toprak yapıldı. Diğer yandan da dar ve bozuk olan yerlerde genişletme bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra dolgu ve genişletme yapılan yerler asfaltlanacak. Çalışmalar nedeniyle bölgeye trafik işaret ve uyarı levhaları konuldu.

Yetkililer, güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olarak seyir etmeleri konusunda uyarırken çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını söyledi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
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